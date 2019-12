NAPUSTILA NAS JE PRVA BONDOVA DEVOJKA - Klodin Ože preminula u 78. godini

Francuska glumica Klodin Ože, najpoznatija po tome što je bila Džejms Bond devojka, preminula je u 78. godini.

Klodin je preminula u Parizu u sredu nakon duge i teške bolesti, prenosi BBC.

Iako je počela karijeru kao model i mis Francuske, vrlo brzo je pokazala interesovanje za glumu, a svetsku slavu je stekla ulogom u četvrtom filmu o najpoznatijem obaveštajcu Džejms Bondu "Operacija grom" snimljenom 1965. godine.

Ona je bila i prva žena koja je imala glavnu ulogu u filmu o Džejms Bondu, poznata po nadimku "Bond devojka" iz Francuske.

Kako se navodi, produkcija filma je zbog nje izmenila scenario i prilagodila ga njoj. Kasnije karijeru je nastavila snimajući filmove u Italiji i Francuskoj.