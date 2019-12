NOVOGODIŠNJE SUJEVERJE - Sa Novom godinom stižu nam MISTIČNA PROROČANSTVA I APOKALIPTIČNA PREDSKAZANJA! (VIDEO)

Svake Nove godine suočeni smo sa predskazanjima kataklizme koja nam nadolazi, a praznoverja se šire nemerljivom brzinom izazivajući paniku.

Sigurno se sećate dočeka novog milenijuma i opšte panike koja se širila svuda okolo uz upozorenja o smaku sveta koji dolazi, nestanak svega poznatog i sudbinu dinosaurusa koja nam sleduje.

Od kada je sveta i veka, ljudi su uvek nalazili razloge da opravdaju svoja praznoverja. Raznorazne vračare, veštice i proročice postojale su i postoje i danas na gotovo svakom kutku naše planete.

Nekako kada dođe kraj godine, po pravilu se javljaju i kao da se utrkuju da nam kažu kakva nas to godina čeka, na koje sve opasnosti da budemo spremni ali i koliko novca možemo da očekujemo. Skoro svima je zajedničko to što nam govore da su baš oni pogodili da će nekoga ubiti, da će izbiti neki sukob, da će doći do ekonomskog kolapsa.

Nova godina nosi i nova proročanstva. Za ovu predstojeću vezuju se neki novi sukobi, ekononske turbulencije i uopšte haotična atmosfera u celom svetu.

Pre tačno 12 meseci mogli smo da se uverimo da su se identične prognoze javljale istim vidovnjacima i tada, pa eto, ova 2019. godina i sa ekonomskog aspekta i nije bila tako loša - otvoreni su novi putevi, stigle su povišice primanja u javnom sektoru, a i na polju sportskih manifestacija zabeležen je zavidan uspeh.

Ko izmišlja priče?

Međutim, nisu samo proroci i vidovnjaci ti koji izmišljalju priče. Njih nekako i treba razumeti, oni tako zarađuju novac.

Pitanje je zašto to rade ljudi to svesno rade. Odgovor je jasan, praznoverje nije direktno uslovljeno ničim i njemu su podložne sve socijalne grupe.

Tako smo imali slučaj sa još nekoliko “smakova sveta” nakon dočeka novog milenijuma. Sećamo se majanskog kalendara i sigurne kataklizme. Čak su i neke holivudske zvezde propagirale skori nestanak ljudske rase. Mnogi zapadnjaci su napravili čitava skloništa sa zalihama vode i hrane, opšta histerija je zavladala svetom.

Izgleda da je dovoljno da se napravi neka kombinacija brojeva u datumu koja je malo neobičnija i ljudi će pomisliti da je to neki znak, neko predskazanje kataklizme koja nam nadolazi.

Autor: N.T.