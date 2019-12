ZNAČAJNO ARHEOLOŠKO OTKRIĆE - Pronađena velika palata Maja kod Kankuna

Kako je saopštio Nacionalni institut za antropologiju i istoriju (INAH), ostaci šest metara visoke građevine, 55 metara dugačke i 15 metara široke, ukazuju da je palata bila nastanjena u dva duga perioda između 600. i 1050. godine, javio je sinoć Rojters.

Civilizacija Maja bila je na vrhuncu između 250. i 900. godine i obuhvatala je veliko područje sadašnjeg južnog Meksika, Gvatemale, Belizea i Hondurasa.

