Preminuo Nil Ines, zvezda "Letećeg cirkusa Montija Pajtona"

U saopštenju njegove porodice navodi se da sa velikom tugom obaveštavaju javnost da je Nil Ines umro u nedelju 29. decembra 2019. godine, preneo je AP.

Izgubili smo divnu, nežnu dušu čije su muzika i pesme dirnuli srce svakoga i čiji su nas intelekt i potraga za istinom inspirisali, navodi se u saopštenju.

Ines je umro prirodnom smrću, brzo, bez upozorenja, navodi se u saopštenju.

Ines je pisao pesme za popularni film "Monti Pajton" i "Sveti gral", pojavio se u "Monti Pajtonovom životu u Britaniji" i učestvovao na turneji grupe u Britaniji i Kanadi.

RIP Neil Innes. Musician, songwriter, comedian and star of The Beatles' pastiche 'The Rutles' who died today aged 75.



"Ladies and Gentlemen, I've suffered for my music and now it's your turn" #RIPNeilInnes pic.twitter.com/nmYRgeKAIC