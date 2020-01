- Jutro kao i svako drugo. Probudila sam se, otišla da skuvam kafu, a onda mi je suprug rekao da izađem napolje kako bih videla nešto. Glas mu je bio uzbuđen i odmah sam shvatila da se dešava nešto nesvakidašnje. Istrčala sam i imala šta da vidim: na leđima naše Aše ležala je mala koala, pospana i ušuškana u krzno našeg ljubimca – započinje priču Keri, vlasnica zlatnog retrivera. Ceo slučaj odigrao se u Australiji, u Zapadnoj Viktoriji, a ostala je misterija otkud koala u društvu ovog psa.

Golden Retriever Comes Home With A Baby Koala Whose Life She Just Saved#AustralianBushfire pic.twitter.com/SHdL0dEzMB