VELIKI USPEH ISTRAŽIVAČA: Spasena jedna vrsta nosoroga u Južnoj Africi (FOTO)

Za sada su žive samo dve ženke i embrioni koji su dobijeni oplođavanjem jaja jedne ženke sa smrznutom spermom mužjaka koji je uginuo.

Embrion je smešten u tečni nitrogen i biće prebačen u surogat majku tokom narednih meseci.

What a great way to start the year; we have one more pure northern white rhino embryo! pic.twitter.com/ryE5fu26yO

Kenijski ministar za divljač Najib Balala je izjavio da je veoma uzbudljivo to što će jedna podvrsta nosoroga biti spasena zahvaljujući nauci.

Cilj je da se formira stado koje bi imalo pet životinja oba pola i koje bi bilo vraćeno u njihovo prirodno okruženje.

Pokazalo se da je postupak oplodnje bio siguran i uspešan. Sledeći korak je da se odabere ženka u kenijskom uzgajalištu nosoroga, koja bi bila surogat majka.

“We have taken yet another small step along the road of saving the northern white rhino from extinction. We have a long way to go and success is far from assured, but Kenya continues to play her part at the centre of a multi-national collaboration to save this species. pic.twitter.com/84QUhTKDwZ