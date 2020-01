ŽIRAFE U BEKSTVU: Pobegle iz kamiona koji ih je vozio u ZOO vrt i napravile HAOS U SAOBRAĆAJU

Žirafe su pobegle iz kamiona koji ih je vozio sa aerodroma u Bangkoku do novog zoološkog vrta u provinciji Pračinburi, tako što su kada se kamion zaustavio na raskrsnici, iskočile i pobegle, preneli su lokalni mediji, piše AP.

Njihov beg napravio je pometnju u saobraćaju, a mnogi motoristi su trubili kako bi uplašili žirafe i oterali ih sa puta.

Giraffe makes a break for it as it was being taken to a new zoo opening in #Thailand's Prachinburi province.https://t.co/qpZIiLzSXg