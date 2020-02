Misija "Nekton" istraživaće najdublju tačku Indijskog okeana - Tim naučnika zaroniće do PONOĆNE ZONE (FOTO)

Misija nazvana "Nekton", pod vođstvom Velike Britanije, planirana je kako bi istražila divlje životinje i proverila klimatske promene u neistraženom području.

Misija će biti sprovedena u saradnji sa vladama Sejšela i Maldiva, a cilj petonedeljne ekspedicije su ogromne podvodne planine koje se uzdižu hiljadama metara od morskog dna. Naučnici "Nektona" ukrcaće se u "Ograničavajući faktor", jednu od najnaprednijih podmornica na svetu.

- Ono što znamo je da na dubini većoj od 1.000 metara nema svetla, ali ima životinja koje svetle. Dole je život koji sija. Područje koje istražujemo je jedan od najraznolikijih delova okeana na svetu. Ono što budemo našli tamo nije do sada poznato - rekao je direktor "Nekton" misije Oliver Stids za AP, prilikom isplovljavanja ekspedicije iz Barselone.

Prošlog avgusta, "Ograničavajući faktor" završio je ekspediciju "Pet dubina" u toku koje je zaronio na najdublje tačke svih pet okeana.

