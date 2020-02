DEVOJKA OSTAVILA ZUBARE U ČUDU - Na pregledu su joj u ustima našli nešto što ima samo PET LJUDI U CELOM SVETU! (FOTO)

Kako se može videti na slikama koje su objavljene, njoj su između zuba rasle dlake slične trepavicama. Lekari su bili začuđeni, ali su ubrzo shvatili da je reč o fenomenu koji je do sada zabeležen samo pet puta u svetu.

Kada je ova devojka koja sada ima 25 godina potražila pomoć doktora, imala je samo 15 godina i već tada je imala dlake u ustima i na vratu. Testovima je utvrđeno da ima veoma visok nivo testosterona, i policistične jajnike, koji uzrokuje prekomerni rast dlaka.

Woman grows eyelash-like hairs out of her GUMS, as baffled doctors believe it was fuelled by polycystic ovary syndrome https://t.co/He4Vnr9kVM