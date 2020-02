DANAS SLAVIMO VAŽAN PRAZNIK - Ako duva OVAJ VETAR ništa nas dobro ne očekuje

SPC slavi danas veliki praznik Sveta tri jerarha – Vasilija Velikog, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatoustog. Verovanje kaže da danas treba pogledati odakle vetar duva!

Ovaj veliki praznik se u crkvenom kalendaru obeležava crvenim slovom. Sveta tri jerarha je u Srba i krsna slava, a slave ga i mnogi manastiri i crkve.

Pomenuti sveci su zaštitnici ljudi i životinja od mraza, hladnih i "zlih" vetrova. Po tome kakvi vetrovi duvaju ovog dana, prognozira se kakvo će vreme u toku godine biti.

Ukoliko duva s juga, godina će biti dobra i bogata, "severac" donosi lošu godinu s hladnim vremenom.

Istočni vetar donosi nestašice a zapadni blagodet, bar što se tiče ribe i mleka. I ako vetra nema - dobro je, čeka nas vesela i bogata godina.

Čobani u krajevima oko Drine okupljaju se tog dana i sviraju u frule i, dok praktično nisu izumrle u tradiciji, srpske gajde.

Simbol jedinstva

Iako sva trojica imaju svoje dane praznovanja, njihov zajednički praznik ustanovljen je u 11. veku, za vreme cara Aleksija Komnina. U jednom trenutku u Carigradu je došlo do rasprave koji od njih trojice je najveći. Vasilija su hvalili zbog hrabrosti i čistote, drugi su bili za Grigorija zbog njegove “nedostižne dubine i visine uma u bogoslovlju“, dok su treći uzdizali Jovana Zlatoustog zbog jasnoće izlaganja vere. Svaki svetac imao je svoje pristalice i tako je došlo do podele na vasilijane, grigorijane i jovanite. Međutim, ovaj spor je rešen Božijom voljom i to u korist još veće slave trojice svetitelja. Jovan – episkop evhaitski, imao je viziju u snu. Jednom su mu se tokom noći javila sva tri svetitelja: “Mi smo jedno u Boga, kao što vidiš, i ništa nema u nama protivrečno... niti ima među nama prvog ni dugog“.