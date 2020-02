Pronađeni fosili kornjače VELIČINE AUTOMOBILA - Živela je pre 13 miliona godina, a jedan detalj je posebno zanimljiv (FOTO+VIDEO)

Veruje se da je kornjača naučnog imena stupendemys geographicus živela na tom području pre sedam do 13 miliona godina.

Fosili su pronađeni u pustinji Tatakoa u Kolumbiji i regiji Urmako u Venecueli, prenosi BBC.

A massive turtle that lived 5-10M years ago weighed 2,500 lbs and had shells almost 10 feet long. Researchers recently found the Stupendemys geographicus' fossilized shells in Venezuela: (📷: Edwin Cadena/University of Zurich) pic.twitter.com/Omm5tWcayB

Prvi fosili ove kornjače pronađeni su 1970-tih godina, ali su životinje duge četiri metra i dalje misterija za naučnike.

Ove životinje veličine i težine salonskog automobila naseljavale su ogromne močvarne oblasti širom Južne Amerike, pre nego što su formirane reke Amazon i Orinoko.

