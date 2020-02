Prešla je 7.500 kilometara da bi u jednom pabu popila prvo pivo, a OVO je razlog (FOTO)

Izabel je na svet došla 14. februara 2002. u Hartfold Mil pabu u Vajtonu, nedaleko od Kembridža. Majka Nikola je dobila kontrakcije dok je sa društvom u pabu pila kafu. Ubrzo je stigao njen suprug Nil po nju da je odveze u bolnicu, ali, kako joj je na parkingu pukao vodenjak, Nikola se vratila u pab i tamo porodila.

Upravo tad su u šali rekli jedno drugom da će njihova ćerka popiti prvu kriglu piva baš u tom pabu. Četiri godine kasnije, porodica se odselila u Vankuver, ali su se zakleli da će se vratiti da proslave ćerkino punoletstvo. Tako je i bilo.

Isobel Casey - A Canadian Teenager is remembering the moments at her birthplace Hartford Mill Pub on Valentine Day... Let's all have a HAPPY HOUR ... Nimit Arvind Saxena pic.twitter.com/4fyvSOdn7Y