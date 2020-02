SADRŽI DOKUMENTACIJU IZ CELOG SVETA - Vatikanski tajni arhiv preimenovan u Apostolski arhiv (VIDEO)

Vatikanski tajni arhiv, u kojem su pohranjeni dokumenti Crkve koji sežu 1000 godina unazad, po želji pape Franje je preimenovan u "Vatikanski apostolski arhiv", dok će struktura i svojstva tog arhiva ostati nepromenjena, a već 2. marta istraživačima će biti dostupna dokumentacija iz pontifikata pape Pija XII.

Kako je saopšteno iz Srpske pravoslavne crkve (SPC) novo ime arhiva treba da odgovara stvarnosti i bude u službi Crkve sveta kulture.

Sve je, kako se navodi, proisteklo iz jednog papinog proglasa "L'esperienza storica" - "Istorijsko iskustvo", u kojem je poglavar Katoličke crkve insistrao na transparentnosti.

Tako će 2. marta ove godine biti otvorena i dostupna dokumentacija iz pontifikata pape Pija XII, kojem kritičari pripisuju činjenicu da za vreme Drugog svetskog rata nije protestovao protiv holokausta.

Take a sneak peek into the Vatican Archives, ahead of the opening on March 2nd of the files relating to Pope Pius XII's pontificate, from 1939 to 1958. pic.twitter.com/OqPAeZl29k — Vatican News (@VaticanNews) 20. фебруар 2020.

Eksperti se nadaju da će među dostupnim dokumentima naći izvore o tadašnjoj debati u Vatikanu. Ovaj tajni arhiv Vatikana nalazi se u blizini Sikstinske kapele.

U čitaonici, koja deluje svetlo i moderno, sedi desetina istraživača sa svojim lap-topom računarima i drevnim dokumentima i knjigama požutele hartije.

Ova zbirka je jedinstvena. S jedne strane, ovde su pohranjeni dokumenti Crkve koji sežu 1000 godina unazad. Državni arhivi sadrže primarne izvore određene zemlje, Vatikanski tajni arhiv, pak, dokumentaciju iz čitavog sveta.

Onaj ko se kreće kroz tamne i uske koridore dokumenata, nalazi se u šetnji kroz istoriju sveta. Ovde su konzervatorski pohranjeni svi zakoni koje je Sveta stolica proklamovala, diplomatska korespondencija i dokumenti moćnih i uticajnih familija.

Prema rečima crkvenog istoričara i eksperta Petera Gumpela samo iz vremena pontifikata pape Pija XII biće dostupno više od 16 miliona stranica iz vremena njegovog pontifikata koji je trajao do od 2. marta 1939. do 9. oktobra 1958.

Opening of "Hitler's Pope" archive may shed more light on roles of Vatican and Pius XII during World War II https://t.co/PElwgzemh2 — Newsweek (@Newsweek) 23. фебруар 2020.

U Apostolskom arhivu je dnevno na raspolaganju 60 mesta za istraživače, a svako odobrenje za istraživanje se čeka maksimalno tri meseca.

Nakon dobijanja dozvole istraživači su dužni da podnesu i zahtev za ulazak u arhiv, a reč je propisu koji važi i za sve druge arhive u Vatikanu.

Prioritet ulaska u arhiv će imati 10 istraživaca iz Amerike, dvojica od njih iz Muzeja sećanja na Holokaust, sedmorica iz Izraela, 14 iz Nemačke, 16 iz Italije, 20 iz Istočne Evrope, kao i drugi iz Francuske, Španije, Latinske Amerike.

A teme o kojima se očekuju saznanja su na prvom mestu Drugi svetski rat, holokaust, nemačka okupacije Italije, atomske bombe na Hirošimu i Nagasaki u Japanu, osnivanje Nato i Varšavskog pakta...

Pope Francis has declared the Vatican Secret Archive — which dates back centuries and contains millions of documents — will now be known as the "Vatican Apostolic Archive."https://t.co/CwTMYNmvHq — NPR (@NPR) 29. октобар 2019.

Teme su i o kraju kolonijalnog doba u Aziji i Africi, ratu u Indokini, početku osnivanja Evropske zajednice, teološkim raspravama oko nekih dogmi ili dopuštenje istorijsko-kritičke egzegeze u katoličkoj teologiji iz 1943. godine.

Po mišljenju jednog prominentnog "vatikaniste" i profesora Huberta Volfa, prvi ozbiljni rezultati takvih istraživanja očekuje se tek u naredne tri do pet godina.