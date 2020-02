PRVI APRIL, NIJE ŠALA! DRUGI REGIONALNI STAND UP SHOW U KOMBANK DVORANI

Drugi veliki Regionalni stand up show biće održan 01. aprila u 20 sati u Kombank Dvorani.

Ne slučajno, baš na Svetski dan šale, na velikoj sceni Dvorane nastupiće sedam poznatih stand up komičara iz Srbije, ali i iz Hrvatske i Slovenije, u večeri simboličnog naziva "Prvi april, nije šala".

Ljubitelji dobrog humora moći će na sceni Komban Dvorane ponovo da vide Nešu Bridžisa, Srđana Olmana, Srđana Jovanovića, ali i da uživo upoznaju Aleksandra Perišića iz Srbije, kome će ovo biti prvi nastup "na daskama" kultnog prostora.

Posebnu dimenziju humora, na scenu donose i gosti iz regiona Peđa Bajović i Saša Turković iz Hrvatske, kao i Perica Jerković iz Slovenije.

Svako za sebe, jedinstveni u svom nastupu, svojim iskrenim životnim ispovestima u kojima se pronalazi svako od nas, obojenim kroz humorističke, ali i sarkastične sentence, sa publikom će se sjediniti u jedno, praveći doslovce neverovatan SHOW.

Karte za dvočasovnu predstavu komedije, koju su spontano, a sa druge strane brižljivo pripremili, mogu se kupiti na blagajni Kombank Dvorane i svim prodajnim mestima TIckets-a.

U međuvremenu, saznajmo KO SU ZAPRAVO ONI kada se svetla pozornice ugase i koji su njihovi životni postulati!

SRĐAN JOVANOVIĆ

Beogradski stand up komičar, istovremeno glumaci i pisac, poznat po filmovima Glavom kroz zid, Život i smrt porno bande, Srpska štampa. Njegove nastupe je videlo na hiljade ljudi širom regiona. Od Vardara do Triglava publika je uživala u njegovim duhovitim pričama i dogodovštinama. Brutalno iskren humor i raznolikost tema o kojima priča jeste ono što njegov nastup čini jedinstvenim. Od politike do seksa, o svakodnevnim stvarima iz drugog ugla i prvog lica, o zajedničkim problemima i ličnim stavovima... Šta nas čeka od rođenja do penzije? Kako se snaći u potrošačkom društvu? Naš put ka Evropi i sve prepreke, saveti za dug i srećan život i još mnogo toga.

NENAD DANILOVIĆ (NEŠA BRIDŽIS )

Nenad Danilović alijas Neša Bridžis, jedan je od pionira srpke stand up scene. Iza sebe u jedanaestogodišnjoj profesionalnoj karijeri ima preko 2000 nastupa. Učesnik je mnogih velikih festivala kao i TV show emisija. Jedan je od najpopularnijih stand up komičara na Balkanu. Ovaj proslavljeni komičar voli da kaže da je "Stand up život i život je standup". Mnogi se pronalaze u njegovim pričama o ljudima, njihovim karakterima, buntovnički i bez predrasuda otkriva i razgoliti svaku predrasudu među ljudima, i voli da kaže "Sve što Vi niste, biću ja".

SRĐAN OLMAN

Stand up komedijom se bavi od 2014. godine. Njegov One man show “Severno ledeni humor” (jer dolazi sa severa, iz Subotice), obišao je čitav region, ali i Evropu, stigavši i do Kanade.Olman je pobednik TV show-a „Najbolji komičar Srbije“ iz 2014. godine. Engleski komičar Dave Thompson ocenio je Olmana kao veoma direktnog komičara koji često na brutalan način govori o svakodnevnim problemima. Olman iza sebe ima dva One man show-a: “Severno ledeni humor” I “No name show”.

ALEKSANDAR PERIŠIĆ

Dobro poznat beogradskoj publici, kako po učšću u emisijama Ivana Ivanovića, tako i po svom prepoznatljivom crnom humoru. Važi za "najrcnjeg" stand up komičara, a vodi se onom "Granice za humor ne bi trebalo da postoje, tako i pristupam, po istom. Meni je to disciplina koja mi u isto vreme pomogne da se osetim i jakim i slabim".

PEĐA BAJOVIĆ (HR )

Jedan od pokretača scene stand up komedije u Hrvatskoj, smatra se međunarodno najaktivnijim komičarem. Tokom svoje karijere, koja datira od 2005. obišao je više od 25 zemalja i na stotine gradova- Za svoj rad je 2014. na Adria Comedy Awards dobio priznanje za najboljeg veterana.

SAŠA TURKOVIĆ (HR )

Važi za najstarijeg komičara Lajnap comedy kolektiva u Hrvatskoj. Na pozornici stasom i glasom ozbiljan kao predsednički kandidat, a teze koje iznosi smešne su, kako navodi na svom zvaničnom profilu, kao hrvatske penzije... Što ga s obzirom na godine stvarno pogađa. Fore su mu kao i njegovo slobodno vreme, kratke i britke, bez psovki i vulgarnosti, jer mora paziti što priča pred decom. No zato će svoje najzločestije ideje upakovati u celofan pristojnosti i staviti mašnicu sarkazma da nećete ni znati kako odjednom umirete od smeha. Nastupa isključivo u košulji i odelu.

PERICA JERKOVIĆ (SLO)

Veoma poznato ime slovenačkoj stand up sceni. Kontroverzan u nastupu,klasičan stand up kombinuje s elementima polne mimike i gestikluacije. Njegov humor je upakovan u "ambalažu" sarkazma i samo (ironije).

