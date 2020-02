Fotografija beba nastala odmah nakon porođaja je HIT NA MREŽAMA: Ni doktori nisu mogli da se suzdrže, PRASNULI SU U SMEH (FOTO)

Izabela Preira de Hesus i njen beba postali su najpopularnija mama i ćerka na društvenim mrežama, jer devojčica nije bio nimalo srećna okruženjem u kojem se našla nakon što je došla na svet.

- Otvorila je oči, ali nije plakala. Lekari su joj govorili - plači Isa, ali ona nije htela ni da zucne - rekla je ponosna mama. Fotograf Rodrigo Kunstman angažovan je da fotografiše porođaj i zabeležio je trenutak koji najbolje opisuje Isin dolazak na svet.

- Tako je bila ozbiljna kad je došla na svet da je napravila namrgođen izraz lica - rekla je mama i objasnila da je zaplakla, ali posle nekoliko minuta.

This baby girl is seriously unimpressed. Isabela Pereira de Jesus was moments old when she showed us how she really felt. As doctors worked to bring her safely into the world she gave them all a stern, grumpy old man’s expression. 📷: Rodrigo Kunstmann pic.twitter.com/XdCwcETJYk