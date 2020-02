U Berlinu sutra dodela nagrada 70. Međunarodnog festivala - Berlinale

U Berlinu će sutra biti dodeljeni Zlatni medved i ostale nagrade 70. Međunarodnog filmskog festivala (Berlinale) a za glavnu nagradu se takmiči 18 ostvarenja.

Festival su 20. februara otvorile glumice Sigurni Viver (Sigourney Veaver) i Margaret Keli (Qualley).

Tokom 11 dana festivala prikazano je 340 filmova. Filmska smotra zvanično se završava u nedelju, dan nakon dodela nagrada.

Od 18 filmova u trci za Zlatnog medveda, šest su režirale žene ili su bile asistenti reditelja. Među tih šest filmova pod dirigentskom palicom žena su "First Cow" Amerikanke Keli Rejčard (Kelly Reichardt), figure nezavisnog filma, i "The Roads not taken" Britanke Sali Poter (Sally Potter) sa Havijerom Bardenom (Javier) Eli Fening (Elle Fanning) i Salmom Hajek (Hayek) u glavnim ulogama.

Za Zlatnog medveda se takmiče, između ostalih, film "There is no evil" iranskog reditelja Muhameda Rasulofa, koji je zabranjen u Iranu. U konkurenciji su i brazilski film o ropstvu "Todos os mortos", kao i dokumentarno ostvarenje Ritija Pana (Rithy Panh) "Irradiated" posvećen sećanju na genocid u Kambodži.

Počasni Zlatni medved ove godine je uručen glumici Helen Miren (Mirren).

Predsednik žirija je glumac Džeremi Ajrons (Jeremy Irons) a drugi članovi žirija su između ostalih francuska glumica Berenis Bežo (Berenice Bejo), Italijan Luka Marineli (Luca Marinelli), američki reditelj Kenet Lonergan (Kenneth) i Brazilac Kleber Medonsa Filho (Medonca).

Prošlogodišnji dobitnik Zlatnog medveda bio je film "Sinonimi" izraelskog reditelja Nadava Lapida.

Međunarodni filmski festival u Berlinu je osnovan 1951. a od 1978. godine redovno se održava svake godine u februaru. Smatra se najposećenijim filmskim festivalom na svetu, sa 274.000 prodatih ulaznica godišnje.

Na festivalu se dodeljuju nagrade Zlatni medved za najbolji film, Gran pri žirija, kao i Srebrni medvedi za najboljeg reditelja, glumca, glumicu, scenario i filmsku muziku. Od 1992. na tom festivalu se dodeljuje nagrada Tedi za film koji se bavi tematikom LGBT populacije.

Organizatori su ove godine povukli nagradu Alfred Bauer, nazvanu po bivšem direktoru festivala, nakon otkrivanja da je bio povezan sa nacizmom.

Na sajtu festivala već je saopšteno da će naredno 71. izdanje biti održano od 11. do 21. februara 2021.