TRI BISA ZA TEXAS FLOOD!

Bend Texas Flood je u Domu omladine Beograda izazvao poplavu vrhunske muzike i potvrdio da je jedan od najboljih rock-blues bendova na ovim prostorima.

Sala Amerikana je bila prepuna, a karte su bile rasprodate već u pretprodaji, tako da je za prvi samostalni koncert ipak bio potreban veći prostor da primi sve poštovaoce ovih vrsnih muzičara. Texas Flood je postavio zaista visoke standarde živih svirki na već početku koncertne sezone u Beogradu.

Nenad Zlatanović (vokal i gitara), Vladimir Golubović (bubanj) i Ivan Čukić (bas gitara) su svirali više od dva ipo sata, jer su morali da prošire listu pesama koju su pripremili. Publika im nije dozvolila da završe koncert, pa su se tri puta vraćali na binu.

Koncert je počeo hitom Pop mašine “Put ka suncu” i od prvog trenutka je bilo jasno da će rock-blues žurka dugo trajati. Tokom večeri su se ređali legendarni ex-yu rock hitovi sa poslednjeg albuma “Tražim ljude kao ja”, a za koje su napravljeni novi aranžmani, koji su sve autore oduševili. U izvođenju Texas Flood-a te pesme su započele novi život i ponovo osvajaju publiku, koja je većinu pesama horski pevala.

Podršku ovom power trio bendu dale su i kolege, vrsni muzičari: Vidoja Božinović-Džindžer (gitara), Vukašin Marković (Irie FM), Ivan Aleksijević (klavijatura) i Aleksandar Jaćimović (saksofon), tako da je muziciranje u proširenom sastavu dovelo do vrhunca atmosfere. Uz podršku kolega, Neša je takođe pevao pesme sa prvog albuma “Grinnin’ in your face”, a uz virtuozne deonice na gitari izveo je i hitove Džimija Hendrixa, ZZ Topa, Čaka Berija.

Momci iz Texas Flood-a su, posle 15 godina rada i preko hiljadu nastupa na festivalima i u klubovima, postigli veliki uspeh na svom prvom samostalnom koncertu i ništa ih više ne može zaustaviti na putu ka još većim koncertima, jer im, kao sjajnim muzičarima pripada visoka pozicija na muzičkoj sceni.