NAKON PRIZNANJA U KANU I NOMINACIJE ZA OSKARA, STIŽE U BEOGRAD: Srpska premijera filma čuvenog grčkog reditelja na 67. Martovskom festivalu! (VIDEO)

U okviru 67. Martovskog festivala domaća publika imaće ekskluzivnu priliku da pogleda kratki igrani film „Nimic“, čuvenog grčkog reditelja Jorgosa Lantimosa.

Jedan od najstarijih filmskih festivala u Evropi i svetu, 67. Martovski festival, i ove godine publici će predstaviti bogat filmski program u nekoliko nacionalnih takmičarskih kategorija: dokumentarni film do i preko 50 minuta, eksperimentalni film i video art, animirani film i kratki igrani film – kategorija za koju postoji i međunarodna selekcija. U periodu od 25. do 29. marta u svim prostorijama Doma omladine, planirane su brojne specijalne projekcije, stručni programi i tribine za profesionalce i studente, susreti i razgovori sa gostima festivala, master-klasovi i drugi prateći programi.

U okviru 67. Martovskog festivala domaća publika imaće ekskluzivnu priliku da pogleda kratki igrani film „Nimic“, čuvenog grčkog reditelja Jorgosa Lantimosa (Yorgos Lanthimos).

„Nimic“ (Nemačka / UK / SAD, 2019. / 11’ 35’’), koji će na Martovskom imati srpsku premijeru, govori o susretu profesionalnog čeliste sa nepoznatom ženom u metrou, koji će imati neočekivane i dalekosežne posledice po njegov život.

U filmu igraju Met Dilon (Matt Dillon), Dafni Patakija (Daphne Patakia), Suzan El (Susan Elle), a scenario su pisali Lantimos i Eftimis Filipu (Efthimis Filippou). Prikazan je na preko 20 prestižnih filmskih festivala, među kojima su i Lokarno, TIFF, San Sebastian, Sao Paolo, Venecija.

Jorgos Lantimos je rođen u Grčkoj. Njegov drugi film “Očnjak” (Kynodontas) je 2009. godine dobio nagradu “Izvestan pogled” u Kanu i nominovan je za Oskara za najbolji strani film. Film “Jastog” (The Lobster) je osvojio nagradu žirija u Kanu i nominovan je za Oskara u najbolji originalni scenario. “Ubistvo svetog jelena” (The Killing of a Sacred Deer) je u Kanu dobio nagradu za najbolji scenario. Film “Miljenica” (The Favourite) je imao rekordnih deset nominacija za Oskara 2019. godine.

Bio sam srećan što sam dobio priliku da radim na kraćem formatu, što ume da bude izazov, ali i da pruži zadovoljstvo. Od intrigantne početne ideje i koncepta je nastao scenario, dok smo tokom snimanja imali punu umetničku slobodu. Uvek je uzbudljivo dobiti poziv za razmišljanje izvan uobičajenih okvira i uhvatiti se u koštac sa stimulativnim idejama – rekao je Jorgos o filmu “Nimic”.

„Nimic“ će biti prikazan na svečanom zatvaranju Martovskog festivala, koji ove godine traje od 25. do 29. marta i održaće se u svim prostorima Doma omladine Beograda.

Martovski festival tradicionalno je mesto susreta filmskih autora iz zemlje i inostranstva, producenata, distributera i predstavnika renomiranih filmskih festivala, novinara i kritičara, studenata i profesionalaca. Za domaću publiku ovaj festival je prilika da pogleda uzbudljive, pažljivo odabrane aktuelne naslove, koje inače nema prilike da vidi u bioskopskoj ponudi. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma je stalna manifestacija u oblasti kulture od značaja za Grad Beograd. Organizator festivala je Dom omladine Beograda, a pokrovitalj festivala su Grad Beograd, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, kao i Filmski centar Srbije.

Cena ulaznica ista je kao i prošle godine, 200 dinara, dok studenti filmskih akademija uz indeks mogu besplatno da posećuju projekcije.

Autor: M.Đ.