UZ KNJIGE, CRTEŽE I SLIKE! U Beogradu održano VEČE POSVEĆENO Momi Kaporu! (FOTO)

U Svečanoj sali opštine Vračar večeras je održano veče posvećeno Momi Kaporu, promovisana je i knjiga "Najlepše priče" i otvorena izložba slika i crteža, čime je obeležena desetogodišnjica smrti slikara i pisca.

Knjigu je priredila supruga Mome Kapora Ljiljana koja kaže da je najbolji pokazatelj to koliko on i dalje živi među nama, jeste veliko interesovanje ljudi koji su došli na veče posvećeno njemu.

"Deset godina je od kako Momo nije sa nama, ovo interesovanje ljudi, prijatelja koji su došli tim povodom najbolje pokazuju koliko je on i dalje prisutan. Ova knjiga, ''Najlepše priče'', tim povodom je i izdata. Celo veče, knjiga, izložba fotografija i slika, onako je kako Momi slikaru i piscu i pripada", kazala je tim povodom Ljiljana Kapor.

Priređujući knjigu, kaže da ju je spremala godinu dana i da je krenula od izbora Milisava Savića i zbirki priča koje je birao sam Moma.

"Uzela sam i napravila neki moj izbor najlepših priča uz jednu prelepu Mominu sliku", rekla je supruga Mome Kapora.

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić je rekao da je Kapor bio hroničar jednog vremena i mentaliteta.

"To što i danas, sve ono što je on uradio, i dalje živi, jasan je pokazatelj koliko je on značajan i važan za naše društvo. Čitajući njegova dela, shvatio sam da je najvažnija prva i poslednja rečenica, u svemu. On nije bio samo pisac i neko ko pripada prošlosti, on je bio mnogo više od toga. I danas dok ga čitamo možemo dobro da vidimo kakav je Beograd bio i kakav će biti. Siguran sam da su svi ponosni kako se čuva sećanje na našeg velikog pisca", kazao je Vesić.

Predsednik opštine Vračar Milan Nedeljković rekao je prisutnima da ne pamti da je toliki broj ljudi posetio Gradsku opštinu Vračar.

"Posebno sam srećan zbog toga, jer je Kapor bio Vračarac. Čitajući njegova dela, negde sam shvatio koliko mu je bilo teško da napusti ovaj prekrasni svet, a i ovaj kraj", kazao je Nedeljković.

Veče posvećeno Momi Kaporu i sećanju na njega kao pisca i slikara, bilo je izuzetno posećeno. Veliki broj ljubitelja lika i dela Kapora, ostao je ispred sale.

Izložba slika i crteža, biće postavljena do 24. marta u galeriji Opštine Vračar.