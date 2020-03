UPOZNALA DEČKA NA ZABAVI, A ONDA JE USLEDIO PAKAO - Naterao je da potpiše ugovor i pristane na TRI GODINE UŽASA

Andželik (22) iz Balarata, u Australiji, imala je samo 16 godina kad je na nekoj žurki upoznala Tomasa Dženingsa, s kojim je bila tri godine u vezi.

Andželik (22) iz Balarata, u Australiji, imala je samo 16 godina kad je na nekoj žurki upoznala Tomasa Dženingsa, s kojim je bila tri godine u vezi. U toj vezi, on je bio ''gospodar'', a ona njegova ''robinja''.

Ubrzo nakon što su se upoznali, uselila se kod njega, a on ju je naterao da potpiše ugovor između ''gospodara i potčinjene''.

- Mislila sam da se to odnosi na iznajmljivanje kuće, a kad sam potpisala rekao mi je: ''Sada sam ja gospodar, a ti si mi potčinjena, što znači da si moja robinja'' - izjavila je Andželik.

Andželik je opisala kako ju je Dženings posipao ljutom paprikom dok se tuširala, zaključavao u boks za pse, kako joj je stavljao pseću ogrlicu oko vrata i terao je da hoda četvoronoške.

- Ubedio me je da je to što radi u redu i da sam sve to zaslužila.

Andželik nema prijatelje, ni porodicu, pa nije imala kome da se obrati za pomoć. Mučenje se nastavilo sve dok jedan od njegovih prijatelja nije video koliko je mršava i uplašena.

Pokušao je da nahuška psa na nju, uhvatio ga je za ogrlicu i naredio mu da je ubije. Ozbiljno je nameravao da ga pusti na nju - izjavio je njegov prijatelj Kris Born.

Born je Andželik dao uređaj za dizanje uzbune i došao je kad ga je pozvala, a Dženingsa je ubedio da policija hoće da je sasluša zbog vatrenog oružja. Dženings je optužen za više od 20 prestupa, od kojih su neki odbačeni nakon što u okviru nagodbe priznao krivicu za 11. Osuđen je na dve godine i osam meseci zatvora, između ostalog, zbog nezakonitog lišavanja slobode, oružanog napada, huškanja psa na ujedanje

Dženings je nedavno oslobođen i Andželik je odlučila da izađe u javnost kako bi upozorila druge da ga se klone.

- Niko više nikada ne treba do doživi tako nešto - rekla je ona.