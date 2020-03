LUVR PONOVO OTVOREN - Predstavljene nove mere kako bi zaposleni bili zaštićeni od koronavirusa

Radnici Luvra, zabrinuti za vlastitu sigurnost, sprečili su otvaranje muzeja u nedelju i od tada je on bio zatvoren.

Međutim danas je dogovoreno da se oni vrate na posao i muzej ponovo radi.

Rukovodstvo je predstavilo niz novih mera kako zaposleni bili zaštićeni od zaraze.

CLOSED: The Louvre



The most popular museum in the world shut its doors after employees decided not to open over fears about the spread of coronavirus.https://t.co/TceDoyYXWC