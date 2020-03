Ovo je 7 najboljih fudbalskih igrica svih vremena

Sajt 90min.com napravio je listu od 7 najpopularnijih fudbalskih video igara za PlayStation 2, koji je upravo proslavio 20 godina od izlaska.

FIFA 2005

Od 14 FIFA izdanja koja su se pojavila za ovu platformu, najbolja je FIFA 2005. Najpre, da se pozabavimo omotom. Patrik Vijera, u redu. Andrej Ševčenko, naravno, fudbalerčina! Fernando Morijentes…

Zatim, slobodni udarci. FIFA 2005 je dozvoljavala postizanje golova šutiranjem "iz kolena", pre nego što je to Kristijano Ronaldo popularizovao. Ova verzija igre je predstavila i čuveni mod "Karijere", zbog čega nije nimalo čudno zašto se našla na ovoj listi.

Pro Evolution 6

Sledi veliki rival FIFA. Možda EA Sports jeste imao sve licence, ali njihov najveći rival je imao igrivu i šarmantnu arkadnu simulaciju koju su zavoleli milioni. Konami je 2006. godine objavio PES 6 - jednu od najvećih fudbalskih igara ikada napravljenih.

Adriano i Džon Teri našli su se na omotu, mada je Brazilac bio taj koji je dobio legendarni status zahvaljujući ludačkim ocenama. Snaga šuta - 99, ubrzanje - 90, balans - 98, učinili su ga skoro nezaustavljivim.

Zatim, tu je bila čuvena Master liga, u kojoj preuzimate klub sa izmišljenim igračima (Kastolo, Dodo, Minanda), i onda pokušavate da klub podignete sa dna i od njega napravite šampionsku ekipu.

LMA

Poslednja inkarnacija sjajnog serijala, LMA Manager 2007 predstavljala opušteniju simulaciju u poređenju sa ultra realističnim Football Manager igrama. Nakon što sastavite svoj tim, mogli ste ga posmatrati kako se takmiči u iznenađujuće impresivnom 3D prikazu utakmica.

Elitni mod igre dozvoljavao je stvaranje sopstvenog kluba. Nakon što biste odabrali lokaciju za svoj klub, dizajnirali grb i stadion, prešli biste na pravljenje menadžera po sopstvenom liku. Na kraju, čuveni draft. Dobili biste fiksni budžet sa kojim ste mogli da raspolažete, i dovedete apsolutno bilo kog igrača kojeg želite.

FIFA Street

Zamislite igricu u kojoj "rainbow flick" driblingom prebacujete loptu preko Kevina Kilbejna, pre nego što je ispalite iz poluvolej ka golu i pocepate mrežu - na sred ulica Ria de Žaneira. Takva igra postoji i zove se FIFA Street. U ovom ludom svetu, pobednika ne određuju golovi, nego fudbalsko umeće i osobine, i što su poduhvati zahtevniji, to bolje.

Jedan od modova igre omogućavao je dizajniranje opreme u kojoj će vaš tim nastupati, pružajući na taj način prostor za ambiciozne modne dizajnere da se izraze, a sve to dok su "makazicama" ubacivali nekoliko lopti u gornji desni ugao gola.

UEFA Euro 2004

Navijačima Engleske su srca slomljena posle četvrtfinalne utakmice sa Portugalom, ali srećom po njih, ova igra je pružala priliku za osvetu. Na primer, mogli su klizećim startom sa dve noge (s leđa!) da ruše Kristijana Ronalda sve dok ne dobiju toliko crvenih kartona, da se utakmica prekida. Ova metoda je, donekle, pomagala da se traume sa Evropskog prvenstva zaborave… I to ne samo Englezima.

Igra je u osnovi bila preoblikovana verzija FIFA 2004, ali razni dodaci poput novih timova, nacija, navijačkih pesama i grafičkih iznenađenja omogućili su da dobro prođe kao samostalna igra.

Let’s Make a Soccer Team

Da li se iko uopšte seća ove igre?

For me, even more left field. It was ‘Let’s Make a Soccer Team’ on ps2 produced by sega. You were the owner of a team and controlled a lot of aspects of the club. It’s a great game and I put so many hours into it pic.twitter.com/ZMcNK7hPas