SVET U SUZAMA! Preminuo poznati glumac - Tokom karijere igrao u više od 120 filmova

Švedski glumac Maks fon Sidou, koji je tokom višedecenijske karijere igrao u više od 120 filmova, kao i u brojnim pozorišnim i radio dramama, preminuo je juče u 91. godini u Francuskoj, saopštila je danas njegova supruga, javlja Rojters.

Među njegove najpoznatije uloge spada ona viteza Antonijusa Bloka, koji igra šah sa Smrću u jednom od prvih i najčuvenijih filmova njegovog sunarodnika i prijatelja Ingmara Bergmana "Sedmi pečat" iz 1957. godine.

Igrao je u više Bergmanovih filmova, uključujući "Divlje jagode" (1957) i "Sramotu" (1968).

U jednom intervjuu iz 2012. godine rekao je da je Bergman, s kojim je sarađivao od 1955. i bio prijatelj do kraja njegovog života, bio njegov učitelj koji ga je učio o svemu, od discipline do filozofije.

Bergman je za njega jednom rekao da kontrološe svoje demone s navišim stepenom discipline, nikada im ne dozvoljavajući da uđu u njegov privatni život, već ih je oslobađao samo na sceni.

Igrao je i u mnogim holivudskim blokbasterima, kao što je horor klasik "Isterivač đavola" iz 1973. u kome je glumio oca Merina.

U Holivudu je radio i s Vudijem Alenom u filmu "Hana i njene sestre", Dejvidom Linčom u "Duni" i Sidnijem Polakom u "Tri dana kondora".

Jedna od poslednjih njegovih uloga bila je u filmu iz 2015. "Ratovi zvezda: Buđenje sile".