U ŠUMI U NEMAČKOJ PRONAĐEN SOVJETSKI ŠPIJUNSKI RADIO - Kada su ga iskopali i otvorili kutiju, jedna stvar ŠOKIRALA JE ARHEOLOGE

Utvrđeno je da je reč o radiju za špijuniranje marke 'Swift' R-394KM, a nađen je u blizini Kelna, na teritoriji nekadašnje Zapadne Nemačke. Na ovaj neobičan predmet arheolozi su naleteli dok su iskopavali ostatke rimske vile.

Ovo nalazište inače smešteno je na oko 10 kilometara od vojne baze u kojoj su Amerikanci svojevremeno čuvali nuklearno oružje.

Soviet spy radio that was buried in a former forest in Germany 30 years ago is discovered in mint condition https://t.co/KzqO0CYFGL