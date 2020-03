SVET U SUZAMA - Preminuo bubnjar poznatog benda, svi su uživali uz njihove hitove

Bubnjar grupe R.E.M. Bil Riflin preminuo je u 59. godini. Za uzrok smrti se navodi rak, prenosi Rolling Stone.

Tužnu vest o smrti na Fejsbuku je potvrdio Robert Frip, prvi čovek grupe King Crimson, čiji je i Bili bio član nakon raspada R.E.M:

Teška srca obaveštavamo vas o smrti našeg dragog prijatelja i bubnjara Bila.

King Crimson, REM, Swans and Ministry drummer Bill Rieflin dead at 59: https://t.co/xFCzB4AkdR pic.twitter.com/6yGT3Y9zqx — Classic Rock (@ClassicRockMag) 25. март 2020.

Riflin je karijeru ostvario kao bubnjar u raznim grupama, kao što su Ministry, The Revolting Cocks, Lard, KMFDM, Pigface, Swans, Chris Connelly i Nine Inch Nails.

Bill Rieflin, the drummer and multi-instrumentalist who performed with King Crimson, R.E.M. and Ministry, has died at age 59 https://t.co/Dz6ASsS2AF pic.twitter.com/V9rhw0u9QK — Rolling Stone (@RollingStone) 25. март 2020.

U R.E.M. došao je 2003. i svirao do raspada grupe 2011. godine, snimivši albume Around the Sun, Accelerate i Collapse Into Now da bi, po ponovom ujedinjenju King Crimson, bio stalni član do 2016. godine.