VREMEPLOV: Ovi događaji su obeležili današnji dan kroz istoriju!

Na današnji dan Aleksandar Vučić je postao novi predsednik Srbije.

742 - Rođen je franački kralj Karlo Veliki, koji je od dolaska na presto 768. do smrti 814. proširio franačko carstvo od Severnog mora do Italije, i od Atlantika do Češke. Krunisan je za cara 800. godine.

1725 - U Veneciji je rođen Djovani Đakomo Kazanova. Tokom burnog života bio je učenik verske škole, sekretar kardinala, venecijanski pomorski oficir, opat, kockar, alhemičar, violinista, špijun, bibliotekar, a u istoriju je ušao kao neumorni ljubavnik.

1758 - Rođen je Džejms Monro, jedan od najaktivnijih političara u američkoj istoriji. Bio je predsednik SAD od 1817. do 1825. godine. Zajedno sa J.Q. Adamsom formulisao je "Monroovu doktrinu" kojom je proklamovana američka izolacionistička politika. Sudelovanjem u dva svetska rata i ulaskom u UN, SAD su napustile "Monroovu doktrinu".

1791 - Ubijen je Onore Gabrijel Riketi de Mirabo, francuski političar i književnik, najbolji govornik Francuske revolucije i jedan od glavnih zastupnika interesa trećeg staleža.

1792 - Dolar je ozakonjen kao novčana jedinica SAD.

1805 - Rođen je danski pisac Hans Kristijan Andersen. Svetsku slavu donele su mu pripovetke za decu, bajke medju kojima su najpoznatije "Carevo novo odelo", "Ružno pače", "Snežna kraljica", "Devojčica sa šibicama".

1840 - Rođen je pisac Emil Zola, predvodnik naturalističkog pokreta u francuskoj književnosti, autor "Tereze Raken", "Žerminala", "Nane". Značajnu ulogu Zola je imao u otkrivanju mahinacija najviših vojnih krugova u "Drajfusovoj aferi". Otvorenim pismom 1898. predsedniku Francuske pod naslovom "Optužujem" u listu "L'oror", doprineo je oslobadjanju kapetana Alfreda Drajfusa, lažno optuženog za izdaju i osudjenog na doživotnu robiju.

1860 - U Torinu se sastao prvi italijanski parlament.

1872 - Umro je američki pronalazač i slikar Semjuel F. B. Morze, tvorac telegrafa i telegrafske Morzeove azbuke.

1914 - Rođen je engleski filmski glumac Alek Ginis. Proslavio se filmovima "Nežno srce", "Veliko očekivanje", "Naš čovek u Havani", "Lorens od Arabije", "Pad Rimskog carstva", "Doktor Živago", a za ulogu u filmu "Most na reci Kvaj" dobio je Oskara.

1905 - Otvoren je železnički tunel ispod Alpa "Simplon" kojim je Švajcarska povezana sa Italijom.

1917 - Američki Kongres objavio je rat carskoj Nemačkoj.

1965 - Umro je fiziolog Ilija Đuričić, predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti od 1960. do 1965. i rektor Beogradskog univerziteta od 1950. do 1952. i od 1954. do 1956. Napisao je veći broj eksperimentalnih naučnih radova o fiziologiji mišića, endokrinih žlezda, krvi, o anafilaksiji.

1974 - U Parizu je umro političar i državnik Žorž Pompidu. Bio je predsednik vlade od 1962. do 1968. godine. U junu 1969. izabran je za predsednika Francuske, pošto je Šarl de Gol podneo ostavku.

1974 - U Titogradu (Podgorica) osnovan je Univerzitet Crne Gore.

2005 - U Vatikanu je umro poglavar rimokatoličke crkve papa Jovan Pavle Drugi (Karol Vojtila). Nemački kardinal Jozef Racinger koji je uzeo ime Benedikt Šesnaesti, izabran je za novog poglavara rimokatoličke crkve.

2007 - Ministar kulture Makedonije Ilirijan Bekiri podneo je ostavku nakon pokušaja da zabrani predstavu "Tito: odredjeni dijagrami požude", hrvatskog pisca Slobodana Šnajdera, u kojoj je bivši jugoslovenski lider Josip Broz Tito predstavljen kao ženskaroš i hedonista.

2015 - U napadu somalskih ekstremista Al Šabab na univerzitet u Garisi na istoku Kenije poginulo je 70 osoba, uglavnom studenata, a oko 80 ih je povredjeno.

2017 - Kandidat vladajuće koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić osvojio je 55,08 odsto glasova na predsedničkim izbora i postao novi predsednik Srbije.