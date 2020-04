SVI SE PITAJU KAKO U OVOM NEMAČKOM SELU NEMA KORONE - Tu se nalazi i centar za obuku NATO, a priča počinje još u 17. veku

Meštani Oberamergaua veruju da ih od zaraze štiti zavet koji su dali još 1633. godine, tokom epidemije kuge, a ispunjavaju ga i danas, piše Njujork tajms.

Epidemija kuge u 17. veku odnela je život svakog četvrtog meštanina i tada su, kako priča lokalni sveštenik Tomas Groner, žitelji ovog mesta obećali Bogu da će, ako ih poštedi, redovno izvoditi predstavu koja predstavlja život, smrt i vaskrsenje Isusa Hrista.

Legenda kaže da od tada niko u ovom bavarskom selu nije umro od epidemije, iako su prethodno preminule na desetine ljudi.

Tako su meštani gotovo 400 godina održavali ovaj zavet, držeći predstavu na svakih desetak godina.

Jedina dva puta kada je ona otkazana bila su 1770. godine tokom ere prosvetiteljstva i 1940. godine zbog Drugog svetskog rata. Jednom je i odložena, neposredno posle Drugog svetskog rata, jer nije bilo dovoljno muškaraca, koji su poginuli na frontu, da se predstava održi.

In the village of Oberammergau, Germany, no one wants to be like Kaspar Schisler. Who was he, and why has his bad reputation last four centuries? https://t.co/MUbNwx9a0B