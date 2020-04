ASTRONOMI UOČILI NAJMOĆNIJU SUPERNOVU MASIVNE ZVEZDE: Osim po veličini i sjaju bila je "spektakularna" i po drugim svojstvima (FOTO)

Astronomi su uočili do sada najmoćniju supernovu, a najveća do sada registrovana eksplozija zvezde deset je puta snažžnija od normalne supernove i 500 puta sjajnija.

To su preneli naučnici iz Britanije i SAD-a u istražživanju objavljenom u magazinu Nature Astronomy, koje prenose svetski mediji.

Astronomi sa univerziteta u Birmingemu i iz Harvard-Smitsonian centra za astrofiziku u SAD svoje otkriće, nazvano SN2016aps, opisali su kao "ekstremno snažžnu supernovu masivne zvezde".

A supernova brighter and larger than any other on record has been discovered by scientists. https://t.co/vr1jtmb3oV — CNN (@CNN) 13. април 2020.

Osim po veličini i sjaju bila je "spektakularna" i po drugim svojstvima, rekao je koautor istražživanja Edo Berger sa univerzieta u Masačusetsu.

A superlative supernova: SN2016aps is the most energetic supernova registered, emitting the most light, and possibly from the highest mass star seen to go bang. Nicholl et al.: https://t.co/xxbcGeUlR6 pic.twitter.com/jWGeJ6xDv7 — Nature Astronomy (@NatureAstronomy) 13. април 2020.

Takva supernova emituje samo jedan posto svoje energije u vidljivom svetlu, ali SN2016aps emituje mnogo veći deo od onog koji je uobičajen.

Brilliant New Supernova Shatters Cosmic Records For Brightness, Energy, And Even Masshttps://t.co/SEeG6WQDeX

Meet SN2016aps: 500 times brighter than a typical supernova and more energetic than every superluminous supernova ever. — Ethan Siegel (@StartsWithABang) 14. април 2020.

Naučnici su procenili da SN2016aps ima energiju kao 200 kvadriliona gigatona TNT eksploziva.

Evrenin bilinen en parlak 'yıldız patlaması' keşfedildi: Yeryüzü'nden 3,6 milyar ışık yılı uzaklıkta tespit edilen SN2016aps isimli süpernova, rekorun bir önceki sahibinin iki katı oranında bir parlaklığa sahip. https://t.co/AZW4Rb086p #Türkçe #Teknoloji pic.twitter.com/jYnViJwSrO — Türkçe (@turkce) 13. април 2020.

Eksplozije poput ove, smatraju naučnici, mogle bi da nam pomognu da saznamo o supermasivnim zvezdama koje su mogle postojati u ranom svemiru.