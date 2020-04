Najstariji kanap na svetu pronađen u Francuskoj - Star je oko 40.000 godina i veoma je važno otkriće (FOTO)

Međunarodni tim stručnjaka otkrio je te ostatke na komadiću kremena na praistorijskoj lokaciji Abri di Mara u departmanu Ardeš na jugu Francuske.

"Mikroskopskom analizom utvrđeno je da su ostaci kanapa uvrnuti, što je dokaz da je to učinjeno ljudskom aktivnošću. Proučavanje fotografija otkrivena su tri upletena vlakna u jedan kanap. Dodatnom analizom je utvrđeno da je kanap napravljen od celuloze, verovatno od četinara", naveo je CNRS.

