MLADOŽENJA PREŠAO 800 KILOMETARA NA BICIKLU DA BI STIGAO NA VENČANJE - Nakon nedelju dana danonoćne vožnje stavljen je u karantin

Policija ga je zaustavila pre nego što je stigao na odredište, nakon čega je stavljen u karantin.

Sonu Kumar Cuhan, star 24 godine, rekao je za CNN da je trebalo da se venča 15. aprila u svom rodnom gradu u državi Utar Pradeš.

Njega je uvođenje mera karantina zateklo u gradu u Pendžabu u kojem radi u jednoj fabrici, oko hiljadu kilometara udaljenom od mesta venčanja.

Despite cycling day and night for seven days, Sonu Kumar Chauhan still could not make it to his wedding. Instead, he made it to the quarantine centre. #COVID19 #Lockdown https://t.co/aKxMtwI44f