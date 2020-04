PRVI SINGL POSLE OSAM GODINA! Roling Stounsi objavili prvu pesmu čije reči aludiraju na krizu o koronavirusu

Britanska grupa Roling Stouns objavila je pesmu "Living In A Ghost Town", koja je njihov prvi singl posle osam godina.

Reči pesme izgleda da aludiraju na krizu o koronavirusu, pošto se u jednom delu govori o tome da je život bio lep pre izolacije. Frontmen grupe Mik Džeger u jednom delu peva kako se oseća kao duh, koji živi u gradu duhova. U saopštenju, bend je rekao da je pesma prvobitno snimljena pre godinu dana u Los Anđelesu, ali je završena tokom karantina. "Mislili smo da će ođeknuti u vremenima u kojima sada živimo", rekao je Džeger.

On je dodao da je pesma napisana za 10-ak minuta u februaru prošle godine. "Nije napisana za sadašnju situaciju, ali je pisana o tome kako je biti na mestu koje je puno života, a onda kako je sada, kada je sve lišeno života", rekao je Džeger za Epl Mjuzik.

"Living In A Ghost Town" je prvi singl koji su Roling Stounsi objavili od 2012. godine, kada su izašle njihove dve pesme "Doom and Gloom" i "One More Shot".