OKO 2O MILIONA LJUDI PRIČA O OVOJ BEBI! Majci stižu uvredljive poruke da izgleda ZASTRAŠUJUĆE, ali ona neće prestati da deli njegove snimke (VIDEO)

Majka je okačila snimak deteta na Tik Tok i ljudi su šokirani i zapanjeni. Niko ne može ni da pretpostavi koliko je dečak star, a mnogi kažu da izgleda zastrašujuće.

A dete sa snimka koji je u roku od par sati postao viralan je dečak po imenu Gevin. Preko 18 miliona ljudi pogledalo je snimak na kome dečak skače na ocu. Ima tri godine, a kada se rodio, bio je potpuno prosečnih dimenzija. Međutim, od tada je porastao, i to mnogo. Visok je nešto preko metar.

Njegova majka Ket kaže da ju je šokirala poplava komentara nakon što je okačila snimak, a porazili su je oni gde se ljudi groze njenog deteta.

- Ljudi pišu da im se gadi, i to mnogo ljudi. I ne samo to, nekako su došli i do toga da sam loša majka. Šta da radim, on je to što jeste i ja sam to što jesam. Sreća pa sam inače debelokožac i teško je uvrediti me. Ljudi su opaki kad su na internetu jer se ponašaju kao da imaju masku. Bitno je da ja znam da je moj sin veseo i zdrav - kaže Ket.

Kaže i da ne planira da prestane da kači njegove snimke.

- Pretpostavljam da će me Gevin kroz 20 godina mrzeti zbog toga, ali jače je od mene. Uz to, ima i pozitivnih komentara i ljudi koji uživaju u njemu. Zašto da im malo ne olakšamo ovo krizno vreme? - kaže Ket.