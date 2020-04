Novi Call of Duty je Black Ops i vraća nas u Hladni rat i Vijetnam?

Najnovija stiže od Džejson Šrajera, bivšeg urednika gejming sajta Kotaku, koji tvrdi da je na redu sledeći deo Black Ops serijala, koji bi trebalo da bude smešten u vreme rata u Vijetnamu.

Igra nam gotovo sigurno stiže na jesen i ne predstavlja "reboot" početka serijala, budući da se deo radnje prve igre odvija u Vijetnamu i Laosu za vreme rata.

Do you think/know if it's still going to be part of the Black Ops series then?