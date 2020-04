ZASTRAŠUJUĆE PREDVIĐANJE - Evo kako će današnji GEJMERI izgledati za 20 godina (FOTO)

Brojni ljudi širom sveta su se, u vreme globalne pandemije koronavirusa, okrenuli trošenju viška slobodnog vremena uz video igre.

Tu im naruku idu i brojne akcije u kojima su brojni izdavači omogućili besplatan daunload pojedinih svojih starijih izdanja.

Činjenica je da danas sve veći broj dece i tinejdžera provodi vreme prikovao uz ekrane igrajući igrice, što u situaciji iznuđene kućne izolacije još više dolazi do izražaja. Zato je kanadski sajt OnlineCasino.ca sproveo istraživanje o navikama gejmera, na osnovu koga su nastali crteži koji prikazuju kako bi današnji gejmeri mogli da izgledaju kroz dve decenije.

Grotesque model reveals what avid gamers could look like in 20 years' time https://t.co/taU0646FCr — Daily Mail Online (@MailOnline) 07. април 2020.

Da bi kreirali model "matorog gejmera", kome su dali ime Majkl, istraživači su proučavali medicinske izveštaje o fizičkim efektima dugotrajnog ostajanja u zatvorenom prostoru i sedenja na stolici tokom istovremenog gledanja u ekran.

What are the real effects of digital gaming to our fingers, hands, and bodies? https://t.co/uKHI9zOuIm ⁦@matteobittanti⁩ https://t.co/TRV5rCpRIG — IOCOSE (@iocose) 07. април 2020.

- Ova vizuelizacija pokazuje da Majkl ima izrazito bledu kožu boje testa, što je posledica godina provedenih pod veštačkim svetlom i nedostatka vitamina D i B12. Ruke i noge su mu pune ekcema, izavanog stresom, dok mu je kičma iskrivljena od godina nepravilnog sedenja pred ekranom.

Glavne Majklove zdravstvene karakteristike su još i stalno krvave oči od dugotrajnog "buljenja" u ekran, nepravilan rast noktiju (oniholiza), čak i artritis. Godine provedene za tastaturom i sa gejmpedom u rukama dovele su deformacije dlanova i zglobova.

‘What avid gamers could look like in 20 years’ 😂😂😂



I think I already have that t-shirt 🤔 pic.twitter.com/8Gl4LTl1l7 — RoboBobo_RL (@RoboBobo87) 07. април 2020.

Najuočljiviji deformitet na Majklovom telu je grba na leđima, dok su njegova ramena zaobljena i spuštena, prenosi Mirror.

U zaključku, Majklovi kreatori navode detaljne razloge za pojavu svakog od deformiteta:

Terrifying model shows what avid gamers could look like in just 20 years https://t.co/CWEYwLJ1c4 pic.twitter.com/xnXcAmzpoe — Mirror Tech (@MirrorTech) 06. април 2020.

- Ovakvo stanje tela se relativno sporo razvija tokom vremena. Odlikuju ga izdužen vrat, zaobljena ramena i grba na leđima, koji se polako stvaraju, što ponekada može da bude praćeno tupim bolom. Ovakvo stanje počinje od vrata i širi se preko leđa u ruku. Vrat se polako krivi, što kasnije dovodi do stvaranja grbe.

Sva opisana stanja i deformacije izazvana su ponajviše dugotrajnim sedenjem u neudobnim položajima, bez povremenog protezanja ili vežbanja. Zbog svega toga, stručnjaci savetuju gejmere da prave duže pauze tokom igračkih sesija i da se više bave fizičkom aktivnošću.