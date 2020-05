SVI DOBRO ZNATE ČUVENI TESLIN PLAVI PORTRET! Zanemećete kada čujete KO GA JE NASLIKAO i kakav je ZAHTEV imao slavni NAUČNIK kada je stigao u studio!

View this post on Instagram

Da li ste znali? Jedini portret Nikole Tesle naslikala je njegova prijateljica, princeza Vilma Ljvov Parlagi. Dok je pozirao za ovu sliku, Tesla je tražio da svetlost u ateljeu bude propuštena kroz plava stakla, pa se zato ova slika zove “Plavi portret”. Original ovog portreta se nalazi u nemačkom gradu Husumu, u Nordsi muzeju, a do 2009. godine se u zbirci ovog muzeja vodio kao “Portret nepoznatog muškarca ”. #OstaniKodKuće 🇷🇸