ASTRONOMI OTKRILI UDALJENU DISK-GALAKSIJU: Nastala je pre 12,5 milijardi godina i promeniće predstavu nauke o OVOM (FOTO+VIDEO)

Budući da se radi o najudaljenijoj galaksiji tog tipa koju su ovi naučnici ikada uočili, ovo otkriće uticaće na predstavu koju je nauka do sada imala o formiranju galaksija tokom rane faze istorije univerzuma, navodi CNN.

Galaksija, koja nosi naziv DLA0817g, uočena je zahvaljujući sistemu teleskopa koji se nalazi u pustinji Atakama u Čileu.

Galaxy DLA0817g, aka the 'Wolfe Disk' after the late astronomer Arthur M. Wolfe, is the most distant rotating disk galaxy ever observed. @almaobs made it possible to see this galaxy spinning at 272 kilometers per second, similar to our Milky Way.https://t.co/KcDc1HufXd pic.twitter.com/lA4nQ1NNNV