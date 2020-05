MEŠTANI SU VIĐALI ČUDNA BIĆA SA CRVENIM OČIMA, neke su i zarobili - Događaji u ovom mestu su NEOBJAŠNJENA MISTERIJA... (FOTO)

Među svedocima su bili i policajci, doktori i medicinsko osoblje, vatrogasci, kao i brazilski i američki vojnici. Mnogi od njih imali su bliski susret sa tajanstvenim, čudovišnim bićima, dva su čak bila zarobljena, a policajac koji je došao u kontakt sa jednim od njih ubrzo je preminuo. Došlo je i do neobjašnjivog pomora životinja u zoo-vrtu, u kojem su bića bila viđena.

Sve je počelo u ponoć, 19. januara 1996. godine, kada je Severnoamerička vazduhoplovna komanda obavestila brazilske kolege da se neki „neidentifikovani leteći objekat“ približava Varžinji. Uz njega, radari su otkrili još drugih 40 letelica!

I bračni par De Frejtas, Euriko i Oralina javili su o srebrnoj letelici cilindričnog oblika, veličine školskog autobusa, koja je bešumno lebdela, u oblaku magle ili dima, oko 40 minuta iznad njihovog imanja i uznemirila životinje. Euriko joj je prišao, pogodio ga je snop svetlosti i spržio mu kožu na prstima i nogama!

I can't help but notice that with all the "UFO" talk, soft disclosure etc, that no one ever mentions the Varginha Brazil UFO incident in the 90s. pic.twitter.com/x0NRWOmBJD