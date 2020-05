VREMEPLOV: Ovi događaji su obeležili današnji dan kroz istoriju!

Na današnji dan rođen je srpski matematičar, astronom i geofizičar Milutin Milanković, naučnik svetskog ugleda, tvorac najsavršenijeg kalendara.

1660 - Rođen je Engleski kralj Džordž I, prvi vladarEngleske, Škotske i Irske iz Hanoverske dinastije, nemačkogporekla. Tokom njegove vladavine od 1714. do smrti 1727. položajpremijera iskristalisao se kao ključni u izvršnoj vlasti.

1738 - Rođen je francuski lekar Žozef Injas Gijotin,koji je u Narodnoj skupštini Francuske u vreme Francuskerevolucije predložio izvršavanje smrtne kazne novom metodom -napravom za odsecanje glava. Ona je nazvana "Giljotina", premanjegovom prezimenu, ubrzo pošto je njome 25. aprila 1792 uParizu odsečena glava prvoj žrtvi, drumskom razbojniku ŽakuPeletjeu. Giljotina je u Italiji bila poznata još u 13. vekupod nazivom "Manaja", docnije u srednjem veku i u Škotskoj,gde su je nazivali "Mejdn", u Engleskoj, gde je izvršenjekazne tim načinom bilo poznato kao "Džibet lo" i u Nemačkojgde su je nazivali "Dile", "Hobel" ili "Dolabra". U Francuskojsu je, pre nego što je javno upotrebljena, u vreme dok sunjome eksperimentisali na leševima, ispitujući "najbezbolnijinačin izvršenja smrtne kazne", kako je tvrdio dr Gijotin,nazivali "Luzet" ili "Peti Luizon". List "Žurnal derevolusion d Pari" joj je, samo tri dana posle pogubljenjaPeletjea, dao naziv "Gijotin".

1759 - Rođen je engleski državnik Vilijam Pit Mlađi,koji je 1783. postao najmlađi premijer u istoriji Velike Britanije.U vreme dok je bio na položaju šefa vlade do 1801. i od 1804. do1806. vodio je ekspanzivnu kolonijalnu politiku, a u Indiji jeučvrstio britansku vlast reformišući administraciju. Kao zakletineprijatelj Francuske revolucije, bio je glavni organizatorevropskih koalicija protiv revolucionarne i Napoleonove Francuske.

1805 - Umro je italijanski kompozitor Luiđi RodolfoBokerini, virtuoz na violončelu, koji je uticao na razvoj gudačkihkvarteta kao muzičke forme i prvi komponovao muziku za gudačkekvintete kao i gudačke kvintete i klavir. Stvorio je oko 500 dela ustilu rokokoa, uključujući simfonije, koncerte za violončelo,kamernu i crkvenu muziku.

1812 - U Bukureštu su Rusija i Turska potpisaleugovor o miru, okončavši šestogodišnji rat. Rusija je dobilaBesarabiju i neke oblasti na Kavkazu, a Turci su zadržali Vlaškui Moldaviju. Ugovor je bio nepovoljan za Srbiju, koja je učestvovalau ratu na strani Rusije, jer je morala da vrati gradove Turcima,kojima je dato pravo da u njima drže vojsku. Turska je obavezanada amnestira učesnike Prvog srpskog ustanka i Srbima da povlastice,ali su Turci iskoristili zauzetost Rusije u ratu s francuskim caromNapoleonom I i 1813. slomili ustanak i uništili Karađorđevu Srbiju.

1834 - Uveden je srpski jezik kao službeni u prepisci sturskim vlastima, koja je do tada vođena isključivo na turskomjeziku. Knjaz Miloš Obrenović vratio je tada jedno pismo turskogvezira s porukom: "Evo vam šaljem pismo natrag i preporučujem daga otvorite i na srpski prevedete, pa da mi onda ovamo pošaljete".Posle toga prepiska s turskim vlastima obavljana je na srpskom.

1843 - Umro je američki filolog i leksikograf Noa Vebster,simbol leksikografske tradicije u SAD. Objavio je 1806. svoj prvirečnik engleskog jezika "Compendious Dictionary of the EnglishLanguage", a 1828. rečnik koji i sada nosi njegovo ime. Izuzetnoobimni "potomci" Vebsterovih rečnika smatraju se najboljimrečnicima savremenog engleskog jezika.

1849 - Umrla je engleska književnica irskog porekla AnaBronte, najmlađa od triju sestara spisateljica, autor romana "AgnesGrej", "Stanarka Vajldfel Hola".

1864 - Austrijski nadvojvoda Ferdinand Maksimilijan JozefHabzburg stigao je u meksičku luku Vera Kruz i ubrzo je krunisanza cara Meksika. Njegova vladavina, koju je nametnuo francuski carNapoleon III, trajala je do 1867. kad su se francuske plaćeničketrupe povukle iz Meksika, popustivši pod udarcima meksičkihrodoljuba s Benitom Huaresom na čelu, a samozvani car zarobljenje i streljan.

1871 - Vojska versajske vlade ugušila je Parisku komunukoja je postojala 72 dana. U poslednjoj "krvavoj sedmici" ubijenoje oko 30.000 komunara. Pariska komuna ukinula je stajaću vojsku,uvela izbornost svih predstavnika u organima vlasti, prosveti isudstvu, besplatno školstvo, kao i odvajanje države i prosveteod crkve.

1879 - Rođen je srpski matematičar, astronom igeofizičar Milutin Milanković, naučnik svetskog ugleda, tvorac najsavršenijeg kalendara, osnivač katedre nebeske mehanike na Beogradskom univerzitetu, potpredsednik Srpske akademije nauka. Milanković je uz Teslu i Pupina najveće ime srpske nauke uopšte.Građevinsku tehniku studirao je u Beču, gde je i doktorirao. Bioje profesor teorijske fizike, a bavio se i kosmičkom fizikom igeofizikom. U prvom delu objavljenom na francuskom jeziku"Matematička teorija termičkih pojava izazvanih Sunčevomradijacijom" izložio je novu teoriju rasporeda Sunčevih radijacijana površini planeta i toka klimatskih promena u geološkojprošlosti Zemlje. Njegova reforma kalendara prihvaćena je naSvepravoslavnom kongresu crkava u Carigradu 1923. Tvorac je iteorije o pomeranju Zemljinih polova. Dela: "Kanon osunčanja","Nebeska mehanika", "Osnovi nebeske mehanike", "Sekularna pomeranjaZemljinih polova", "Istorija astronomske nauke", "Kroz vasionu ivekove", "Uspomene, doživljaji, saznanja".

1884 - Rođen je češki državnik Eduard Beneš,predsednik Čehoslovačke od 1936. do 1938. i od 1945. do 1948. Bioje vođa Narodne stranke i najbliži saradnik prvog predsednikaČehoslovačke Tomaša Masarika. Tokom Prvog svetskog rata radio jena stvaranju slobodne Čehoslovačke i Male Antante (savez sJugoslavijom i Rumunijom). Od osnivanja države 1918. do 1936. bioje šef diplomatije, a posle Minhenskog sporazuma 1938, kojim jeZapad predao Čehoslovačku na milost i nemilost Nemačkoj, otišaoje u izbeglištvo u London. Posle Drugog svetskog rata bio je ponovošef države, ali je dao ostavku 1948. pošto su komunistiprigrabili svu vlast i iste godine je umro.

1908 - Rođen je britanski pisac i novinar Jan LankasterFleming, tvorac Džejmsa Bonda. Bio je obaveštajni oficir britanskeratne mornarice. Posle Drugog svetskog rata povukao se na Jamajku,tada britansku koloniju, i tamo je pedesetih počeo da piše serijupriča o Džejmsu Bondu, na osnovu kojih je nastao niz filmova. LikDžejmsa Bonda Fleming je ustrojio, između ostalog i po uzoru naSrbina Duška Popova, rođenog u Titelu u Bačkoj, koji je bio agentKraljevine Jugoslavije i Britanije (lažno i Nemačke). Dela:"Kazino rojal", "Dijamanti su večni", "Iz Rusije s ljubavlju","Samo za tvoje oči".

1928 - Studenti Beogradskog univerziteta organizovali suvelike demonstracije protiv namere Narodne skupštine da ratifikujeNetunske konvencije zaključene 1925. između Kraljevine Srba,Hrvata i Slovenaca i Italije. Prilikom intervencije policijepovređeno je dvadesetak studenata.

1934 - Kanađanka Oliva Dion rodila je u Kalenderu ukanadskoj državi Ontario pet devojčica, nazvanih "Dionovepetorke", prve petorke u svetu za koje se zna da su preživele.

1937 - Vođa Konzervativne stranke Nevil Čemberlen jeposle povlačenja Stenlija Boldvina postao premijer VelikeBritanije. Upamćen je po Minhenskom sporazumu koji je, u uzaludnomnaporu da izbegne vojni sukob s Nemačkom, 1938. potpisao s vođomTrećeg rajha Hitlerom, dopustivši Nemačkoj da raskomadaČehoslovačku.

1937 - Umro je austrijski psihijatar Alfred Adler, jedan odpionira psihoanalize, osnivač pravca tzv. individualne psihologije,kojom se odvojio od tvorca psihoanalize Sigmunda Frojda. Smatrao jeda je težnja ka moći pokretačka snaga psihičkog života svakogpojedinca, što može da izazove preteranu težnju ka afirmaciji iliunutrašnji otpor osećanju manje vrednosti i time neurotičnaoboljenja. Dela: "Praksa i teorija individualne psihologije","Poznavanje čoveka", "O nervoznom karakteru".

1940 - Počela je masovna evakuacija poraženih savezničih snaga iz francuske luke Denkerk u Drugom svetskom ratu. Do noći2. juna, u operaciji nazvanoj "Dinamo", 850 brodova prebacilo je uVeliku Britaniju 224.585 britanskih i 112.546 francuskih i belgijskihvojnika, koji su se našli u bezizlaznom položaju posle munjevitogprodora nemačkih tenkovskih divizija kroz Francusku do Lamanša.

1940 - Belgijski kralj Leopold III potpisao je u Drugomsvetskom ratu kapitulaciju pred naletom nemačkih jedinica. VladaBelgije nije priznala taj akt i povukla se u Francusku.

1944 - Umro je Tihomir Djorđević, srpski etnolog i folklorist, profesor Beogradskog univerziteta, član Srpskekraljevske akademije. Posle završene beogradske Velike škole idoktorata u Minhenu 1902. radio je kao gimnazijski i univerzitetskiprofesor. Njegovo delo ostavilo je veliki trag u srpskoj kulturi,objavio je oko 700 studija, putopisa, beležaka i komentara osrpskim narodnim običajima. Osnovao je i uređivao stručnečasopise: "Karadžić", "Etnografski zbornik Srpske kraljevskeakademije". Dela: "Iz Srbije kneza Miloša", "Naš narodni život","Priroda u verovanju i predanju našeg naroda", "Srbija pre stogodina", "Makedonija", "O esnafima".

1961 - Posle 78 godina na liniji Pariz-Istanbul, prestao jeda saobraća voz "Orijent-ekspres".

1971 - Sovjetski Savez je lansirao kosmički brod u pravcuMarsa.

1972 - Umro je britanski vojvoda od Vindžora, koji je kaokralj Edvard VIII stupio na presto Velike Britanije 1936, ali gase iste godine pod pritiskom vlade i parlamenta, zbog ženidbe sAmerikankom Volis Simpson, dvaput razvedenom, odrekao u koristmlađeg brata Džordža VI. Potom je do smrti živeo u inostranstvu pod imenom vojvoda od Vindžora.

1976 - Puštena je u redovan saobraćaj železnička prugaBeograd-Bar, čija je gradnja trajala s prekidima od 1952, čime jeostvarena ideja začeta još u 19. veku.

1976 - Sovjetski Savez i SAD potpisali su ugovor oograničenju podžemnih nuklearnih proba.

1984 - Iranski predsednik Ali Hamnei upozorio je arapskezemlje Persijskog zaliva da ostanu po strani u ratu Irana i Irakaili će "snositi posledice".

1986 - Dvojica sovjetskih kosmonauta izašla su izorbitalne stanice "Saljut 7" i provela nepuna četiri časa u"kosmičkoj šetnji".

1987 - Umro je srpski geolog Kosta Petković, profesorUniverziteta u Beogradu, član Srpske akademije nauka i umetnosti,upravnik Geološkog zavoda i Geološkog instituta, urednik"Geoloških anala Balkanskog poluostrva", "Zbornika" i "GlasnikaGeološkog instituta SANU". Objavio je više od 200 naučnih radovai izradio prvu geološku kartu Jugoslavije prema internacionalnojnormi.

1995 - Na filmskom festivalu u Kanu film "Podžemlje - bilajednom jedna zemlja" srpskog režisera Emira Kusturice dobio je"Zlatnu palmu", drugu glavnu festivalsku nagradu u Kusturičinojkarijeri.

1995 - U zemljotresu koji je pogodio ruski grad Neftegorskna ostrvu Sahalin poginulo je najmanje 1.989 osoba.

1997 - Rusija i Ukrajina protpisale su ugovor kojim jeruskoj Crnomorskoj floti omogućeno da 20 godina koristi pomorskubazu u luci Sevastopolj na poluostrvu Krim.

1998 - Pakistan je zvanično postao nuklearna sila,izvršivši pet nuklearnih probnih eksplozija.

2002 - Libijska vlada ponudila je da sa ukupno 2,7milijardi dolara obešteti porodice 270 žrtava prilikom eksplozijeaviona američke kompanije "Pan Am" 1988. iznad mesta Lokerbi uŠkotskoj, za šta je optužen zvanični Tripoli, u zamenu zaukidanje sankcija koje su Libiji nametnuli SAD i Ujedinjene nacije.

2008 - U Nepalu je ukinuta monarhija pošto jekonstitutivna skupština u Katmanduu izglasala uspostavljanjerepublike. Dinastija koja je tom zemljom vladala 240 godina uklonjena je pošto su drevnom himalajskom monarhijom ovladalimaoisti.

2009 - Preminuo je Lambros Papantoniu, grčki novinar, doajen dopisničkog kora u Vašingonu i veliki prijatelj srpskognaroda. Više od trideset godina bio je diplomatski dopisnik grčkogdnevnika "Elefteros Tipos", Radija Tesaloniki (Solun) i američkognedeljnika "Grčke vesti". Upamćen je, kao dugogodišnji izveštačiz Stejt departmenta, po upornim i neretko "nezgodnim" pitanjimao američkoj politici prema Srbiji i Balkanu. Završio je prava naUniverzitetu u Solunu a magistrirao i doktorirao na UniverzitetuBerkli u Kaliforniji. Novinarstvom je počeo da se bavi 1975. posleturske invazije na Kipar i tokom dugogodišnje karijere postao jeprema opštem mišljenju jedan od vodećih stručnjaka za američku spoljnu politiku prema Grčkoj, Kipru, Turskoj i Balkanu.

2019 - Pripadnici specijalnih formacija policije Prištine Rosu, upali su na prostor četiri većinski srpske opštine na severu Kosova i Metohije. Tokom brutalne manifestacije sile uhapšeno je28 osoba, 19 policajaca i devet civila.

2019 - U Kavasakiju, na južnom obodu Tokija, Japan, ubijenesu dve učenice a 18 je povređeno. Sredovečni muškarac iznenada jenoževima napao devojčice koje su stajale na stanici u blizini parka. Napadač Rjuiči Ivasaki potom je izvršio samoubistvo.