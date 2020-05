ARHEOLOZI ZAPANJENI - Kod Verone pronađen savršeno očuvan rimski mozaik iz TREĆEG VEKA (FOTO)

Arheolozi su bili zapanjeni kada su pronašli ovaj podni mozaik na iskopini jedne rimske vile otkrivenoj pre skoro 100 godina u gradskom pojasu Negrara di Valpoličela.

Wow, take a look at this, Year 3! A throwback to our Roman topic: an actual Ancient-Roman mosaic floor! https://t.co/RHtyytqcfV

Nakon inicijalnog otkrića antičke vile 1922. godine ova arheološka lokacija bila je napuštena sve dok prošlog leta arheološki tim grada Verone nije ponovo počeo da je istražuje.

Velelpni podni mozaik je pronađen nekoliko metara ispod jednog vinograda nakon što su pre samo nedelju dana završeni sezonski poljoprivredni radovi.

Archaeologists have just dug up an ancient mosaic floor that could be the biggest discovery of the year.https://t.co/Ii7c5Ow3E9