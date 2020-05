LANSIRANJE DECENIJE USPELO IZ DRUGOG POKUŠAJA - Raketa milijardera Ilona Maska odnela američke astronaute u svemir! (FOTO+VIDEO)

Astronauti Nase Robert Benken i Daglas Harli poleteli su u svemirskoj letelici privatne kompanije "Spejseks".

Raketa "Falkon 9" lansirana je u 15.22 po lokalnom vremenu, a astronauti su u novoj kapsuli "Kru Dragon", kojoj je to prvi let u orbitu sa ljudskom posadom.

History was made on Saturday. For the first time, #SpaceX launched NASA astronauts to the International Space Station. The mission will clear the way for regular crewed launches from the US for the first time in nearly a decade. #spacexlaunch https://t.co/jWJhdUeoka pic.twitter.com/cx59W8mNKj