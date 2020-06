Milioni su u igri: Ova video-igra je postigla najveći broj donacija od korisnika za produkciju

Igra je ostvarila donacije u vrednosti od 200 miliona dolara tokom novembra 2018. godine - a sada, manje od dve godine kasnije, dostigla je 300 miliona dolara.

Gotovo 3 miliona korisnika je na sekciji sajta Roberts Space Industry napravljenog za donacije pružilo finansijsku podršku u nadi da će se produkcija igre ubrzati.

"Star Citizen" je multiplejer igra kompanije "Cloud Imperium Games" koja je isprva trebalo da se objavi još 2014. godine.

