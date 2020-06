NASA najavila pet asteroida koji idu ka Zemlji - Najopasniji su videli PREKASNO

Četiri od pet svemirskih stena najavljenih da će prozujati pored Zemlje ove nedelje primećene su tek u maju, što izaziva zabrinutost za to koliko su pripremljene naše planetarne odbrane, navodi Raša tudej (Russia Today).

Iako smo ih primetili, kako navodi ovaj sajt, malo vremena je ostalo da se razmotri da li treba da pucamo u njih sa Zemlje ili ih bar odvratimo sa putanje, što su naše jedine dve mogućnosti da sprečimo udare asteroida.

More predictive programing? Remember Von Braun's warning. Asteroids the new big global threat before Alien FF Attack: NASA warns of another FIVE asteroids headed our way, after we MISSED one that passed closer than the MOON — RT World News https://t.co/yBGDD3EO05