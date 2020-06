VELIKO OTKRIĆE NAUČNIKA - Radio signale šalje čak 36 vanzemaljskih civilizacija?!

Iako ne postoje direktni dokazi o postojanju inteligentnih vanzemaljskih oblika života, naučnici smatraju da bi pod pretpostavkom da je kao i na Zemlji za razvoj inteligentnih oblika života na drugim planetama potrebno oko pet milijardi godina, broj aktivnih civilizacija u našoj galaksiji trebalo da iznosi više desetina.

Do te pretpostavke naučnici su došli posmatrajući evoluciju na kosmičkom nivou, pomoću proračuna nazvanog "astrobiološka kopernikanska granica".

Međutim, oni tvrde da je, u slučaju da su takve civilizacije ravnomerno prostorno raspoređene u galaksiji, najbliža potencijalna vanzemaljska civilizacija koja učestvuje u takvoj komunikaciji od Zemlje udaljena 17.000 svetlosnih godina, pa bi komunikacija sa njom sa naše planete bila praktično nemoguća.

There could be 36 alien civilizations in the Milky Way which are actively communicating by broadcasting radio signals into space https://t.co/fGsUGOqnp7 pic.twitter.com/S1QTYn5LaT