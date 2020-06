ZASLUŽAN ZA OPSTANAK SVOJE VRSTE - Dijego nakon čitavog veka ponovo na Galapagosu (FOTO)

Dijego, stogodišnji mužjak džinovske kornjače sa Galapagosa čijem libidu se pripisuju zasluge za opstanak te životinjske vrste, otišao je u zasluženu penziju.

Kako navodi BBC, zajedno sa još 14 mužjaka, Dijego je juče vraćen u svoje prirodno stanište na Espanjoli, jednom od ekvadorskih ostrva Galapagos.

Diego the giant Galapagos tortoise whose tireless efforts are credited with almost single-handedly saving his once-threatened species, is released on his native island after decades of breeding in captivity



📸 Rodrigo Buendia

Ovi mužjaci su decenijama u zatočeništvu doprinosili razmnožavanju svoje vrste, a eksperiment pokrenut sa tim ciljem zvanično je ocenjen kao uspešan.

Diego the giant Galapagos tortoise spent most of his life in captivity. First in a zoo in the US, then breeding in Ecuador. Monday he was finally set free in Espanola

Dijego je težak oko 80 kilograma, a procenjuje se da njegovi potomci čine oko 40 odsto današnje populacije od ukupno 2.000 džinovskih kornjača.

"Diego, aged 100, is thought to have fathered hundreds of progeny, around 40% of the 2,000 of giant tortoises alive today by some estimates".



Diego, the Galápagos tortoise with a species-saving sex drive, retires

Poređenja radi, pre oko pola veka, na Espanjoli su živela samo dva mužjaka i 12 ženki džinovske kornjače, a smatra se da je Dijego, koji je radi učešća u eksperimentu dopremljen iz zooloskog vrta u San Dijegu u Kalifornija, sa tog ostrva odnet još početkom prošlog veka.