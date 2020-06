NAPUSTIO NAS JE BILBO BAGINS - Preminuo čuveni glumac iz filmova "Gospodar prstenova"

Glumac Ijan Holm, najpozantiji po ulozi Bilba Baginsa iz trilogije "Gospodar prstenova" preminuo je danas u Londonu u 88 godini, prenose strani mediji.

"S velikom tugom obaveštavam vas da je ser Ijan Holm preminuo jutros u 88. godini. Preminuo je u bolnici, okružen porodicom i prijateljima. Njegov šarm, dobrotu, velikodušnost i talenat nikada nećemo zaboraviti. Nedostajaće nam puno", stoji u saopštenju koje je objavio njegov menadžer.

Glumac je umro usled komplikacija nastalih zbog Parkinsonove bolesti.

Poslednji dani Holma bili su dokumentovani u seriji pastelnih portreta njegove supruge Sofi de Stempel.

BREAKING: Ian Holm, who played Bilbo Baggins in "The Lord of the Rings" films, has died at age 88. His death was Parkinson's related, reports @guardian. pic.twitter.com/vKZaDldDFJ — AJ+ (@ajplus) 19. јун 2020.

Holm, koji je osvojio Baftu i nominovan za Oskara zbog svoje uloge atletskog trenera Sama Musabinija u filmu "Vatrene kočije2 iz 1981. godine, bio je, kako se činilo, više za sporede uloge na ekranu, naročito nakon što je napustio pozorište 1976. zbog velikog straha od pozornice.

Svetsku publiku osvojio je nakon što je glumio Bilba Baginsa u trilogiji "Gospodar prstenova".

R.I.P. Ian Holm, who has passed away at the age of 88. pic.twitter.com/qgsgC99uGo — The Film Stage 📽 (@TheFilmStage) 19. јун 2020.

Ranije ovog meseca, izrazio je tugu što nije mogao da učestvuje u virtuelnom filmskom druženju.

"Žao mi je što vas nisam lično video, nedostajete mi i nadam se da su vas vaše avanture odvele na mnoga mesta. Ja sam zaključan u mojoj hobit kući u miru i sve vas pozdravljam", kazao je tada.

Rest in peace to an absolutely perfect Bilbo and a wonderful actor Sir Ian Holm. pic.twitter.com/eTdnyUXxv0 — Middle Earth Memes (@earthmemea) 19. јун 2020.

Holm je rođen 12. septembra 1931. godine u Gudmejsu u Eseksu. Obrazovao se na Čigvel školi, a kasnije i na Kraljevskoj akademiji dramskih umetnosti.

Pre nego što je počeo da radi na televiziji i na filmu, već je bio zvezda na Kraljevskoj Šekspir Kompaniji. Osim u trilogiji "Gospodar prstenova" značajne uloge imao je u filmovima "Peti element", "Osmi putnik", "Iz pakla", "Dan posle sutra", "Avijatičar"...