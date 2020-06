MILIONER I ČUVENI HOLIVUDSKI PRODUCENT SKOČIO SA 27. SPRATA?! Bio je u vezi sa poznatom glumicom, a sina nikad nije upoznao (FOTO)

Prema pisanju medija, Bing je patio od depresije i izvršio je samoubistvo. Ni u policiji ni u okruženju preminulog ova informacija nije potvrđena.

Bing je finansirao film Toma Hanksa "Polar ekspres", "Uhvati Kartera" sa Silvesterom Staloneom, kao i dokumentarac Martina Skorsezea "Shine a light".

Producent je imao dete sa britanskom glumicom Elizabet Harli i bivšom teniserkom Lizom Bonder.

Steve Bing “was particularly close to former President Bill Clinton, having given at least $10 million to his foundation.” https://t.co/c7zisO0lS2