TRIK KAKO DA SE REŠITE KOMARACA ZA SEKUND - Potrebne su vam samo OVE DVE STVARI iz KUHINJE (FOTO)

Ne znate kako da se rešite dosadnih komaraca, a da ne koristite sprejeve i hemikalije?!

Donosimo vam trik iz prirode, posle kojeg ćete moći da utonete u san bez dosadnih, malih napasti.

Sve što vam je potrebno jesu limun i karanfilić. Limun presecite na pola, pa u svaku polovinu zabodite karafilić. Baš kao na slici ispod. Nakon toga stavite limun u sobe u kojima boravite.

Cut a lemon in half & insert some cloves init 2 keep mosquitoes,flies & hopefully dengue at bay as well #grandmastip pic.twitter.com/BS6oVtaEJg