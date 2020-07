ODLAZAK LEGENDE - Preminuo čuveni Enio Morikone, kralj filmske muzike

Kako prenosi italijanska Republika, Morikone je pre nekoliko dana pao i polomio butnu kost. U trenutku smrti pored njega je bila njegova supruga Marija.

Iza sebe je ostavio decu i unuke. Morikone će biti sahranjen u krugu porodice.

Another friend today.... Ennio Morricone, has died. He was an incredible Master and a unique style! We will miss you so much, we will remember you each time we listen your incredible and forever songs in the forever movies you made! Ciao Maestro! #maestro pic.twitter.com/M9XlrUYXir