GOLA TELA SA POLOMLJENIM LOBANJAMA RAZBACANA NA PLANINI SMRTI - Misterija koja traje 60 godina: Sumnja se čak i na NLO... (VIDEO)

Grupa posvećena rešavanju misteriozne smrti devet planinara 1959. godine odbacila je rezultate nove istrage ovog slučaja, koja je zaključila da ih je srušila lavina ili su podlegli strašnoj hladnoći.

Smrt devetoro mladih studenata na Uralu zbunjuje mnoge tokom više od šest decenija. Otkriveno je da je njihov prazan šator iznutra otvoren oštrim predmetom, a njihova tela – neka gola, druga bez cipela ili polu-obučena – bila su razbacana u blizini, neka sa prelomima lobanje, oštećenjima lica i velikim unutrašnjim povredama, na padini koju će lokalno stanovništvo kasnije nazvati „Planina mrtvih“.

Sovjetska istraga nije uspela da utvrdi kako je grupa nastradala i misterija je na kraju izrodila više od 70 različitih teorija, uključujući intervenciju NLO-a.

Ruski generalni tužilac oživeo je istragu o ovom slučaju prošle godine, a svoj konačni zaključak dao je u subotu. Rekao je da su planinari uplašeni lavinom istrčali iz svog šatora i smrzli se nakon što su se izgubili u mećavi.

Međutim, Djatlov fondacija – nevladina organizacija osnovana 1999. godine koja je prikupila i proučila sve raspoložive informacije o incidentu – odbila je da prihvati nalaz glavnog tužioca. Šef grupe, Jurij Kuntsevič, rekao je novinarima da ima “mnogo pitanja” i “pritužbi” na način na koji se vodila istraga.

Možemo videti po načinu na koji je vođena istraga da se tehnološki scenario smrti planinara zanemario. Međutim, očigledno je da su istovremeno umrli u blizini.

Kuntsevič je rekao da će tražiti da se istraga ponovi.