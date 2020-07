ZA OVAJ GLEČER KAŽU DA ĆE DONETI SMAK SVETA - Led je počeo da se topi, a to može da podigne nivo mora za TRI METRA (VIDEO)

Eksperti upozoravaju da zbog promena klime i globalnog zagrevanja postoji mogučnost da bi samo njegovo otapanje diglo nivo mora za pola metra. Međutim, topljenje Tvejtsa bi uticalo i na oslobađanje drugih ledenih masa na Zapadnom Antarktiku može da dovede do porasta nivoa mora za dva do tri metra.

Ukoliko bi se to ostvarilo, posledice bi bile katastrofalne. Zato su stručnjaci Tvejts nazvali “Glečerom smaka sveta”.

Naučnici su početkom godine prvi put istraživali prisustvo toplih voda na bitnim tačkama glečera, što bi trebalo da objasni razlog njegovog otapanja. Tvejts je površine od oko 119.090 kilometara kvadratnih, što je otprilike veličine Ujedinjenog kraljevstva. Led koji se topi sa Tvejtsa i uliva u Amundsenovo more čini četiri odsto globalnog povećanja nivoa mora, ali naučnici upozoravaju da će dalje povećanje temperature na svetu da poremeti balans.

Scientists fear that the collapse of Thwaites Glacier has already begun and could take other parts of the western Antarctic ice sheet with it.https://t.co/eoyjdcjF7z